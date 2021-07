Secex: Valor de US$ 136,7 bi exportado no 1º semestre é recorde para o período

As exportações brasileiras bateram recorde no primeiro semestre, quando foram vendidos ao exterior US$ 136,7 bilhões, um aumento de 35,8% em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com dados do Ministério da Economia, o saldo comercial dos primeiros seis meses do ano, de US$ 37,5 bilhões, também é o maior da série histórica, que tem início em 1989.

“A variável que mais influencia nas exportações é o crescimento da economia mundial como um todo. Há um volume maior exportado e preços em alta no mercado internacional”, afirmou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão. “A China é o principal importador, principalmente de minério de ferro, mas observamos aumento generalizado nos destinos de exportações.”

No período, as importações brasileiras também cresceram (26,6%) na mesma base de comparação. “Com expectativa de crescimento de mercado, demandamos mais insumos, matérias primas, adubos e há aquecimento de demanda por eletroeletrônicos”, completou Brandão.

Destinos

Ele ressaltou que as vendas de produtos brasileiros cresceram para todos os principais destinos no primeiro semestre, com aumento de 37,8% para a China, 33,2% para os Estados Unidos e 57,5% para a Argentina.

