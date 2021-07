Secex: exportação da indústria extrativa cresce 175,8% em junho e 77% no semestre

A indústria extrativa foi o setor que registrou maior alta nas exportações no mês de junho e no primeiro semestre, quando cresceu, respectivamente, 77% e 175,8%, ajudando nos resultados recordes registrados nos dois períodos.

Em junho, o setor vendeu US$ 9,162 bilhões e, nos seis primeiros meses, US$ 38,129 bilhões. “A alta nas exportações da indústria extrativa é puxada pelo aumento nos preços do minério de ferro, que subiram 95,6% no primeiro semestre”, comentou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão.

A indústria da transformação, porém, segue sendo o principal exportador, com vendas de US$ 12,696 bilhões (38,1%) em junho e US$ 65,663 bilhões (+22,6%). Já a agropecuária exportou US$ 6,116 no mês% (+24,9%) e US$ 32,278 bilhões (+28,2%) no acumulado do ano.

