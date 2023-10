Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 7:45 Compartilhe

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) irá apresentar na segunda-feira, 2, os resultados da balança comercial brasileira do mês de setembro. Os dados serão divulgados às 15 horas, com previsão de coletiva de imprensa às 15h15.

Em agosto, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9,8 bilhões, valor alcançado com exportações de US$ 31,2 bilhões e importações de US$ 21,4 bilhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias