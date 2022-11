Secex divulga dados da balança comercial de novembro na próxima quinta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2022 - 20:08 Compartilhe

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia divulga na próxima quinta-feira, 1º de dezembro, os dados da balança comercial brasileira do mês de novembro. Não haverá divulgação dos resultados da quarta semana do mês na próxima segunda-feira.

Os dados da balança serão divulgados às 15h. Em seguida, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e do coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro, darão entrevista para comentar os números.

