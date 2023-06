Secex divulga dados da balança comercial de junho na próxima segunda-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 17:09 Compartilhe

Brasília, 30 – A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulga na próxima segunda-feira, 3, os resultados da balança comercial brasileira do mês de junho. Os números serão divulgados às 15 horas (de Brasília).

Em seguida, às 15h15, será dada entrevista coletiva para detalhamento dos dados, com a participação do subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e do coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro.

