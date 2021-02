Secador ligado, negociações e volta de lesionados: Flamengo tem semana decisiva sem entrar em campo Na briga pelo título do Brasileirão, Rubro-Negro torce por tropeço do Inter nesta quarta e está perto de anunciar o primeiro reforço para a temporada de 2021

Na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo volta a campo apenas no próximo domingo, às 16h, diante do Corinthians, no Maracanã. Mesmo sem jogos ou viagens, a semana será movimentada nos corredores do Ninho do Urubu e da Gávea e pode ser considerada decisiva para as pretensões do Rubro-Negro nesta – e na próxima – temporada.

Com o empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, o Flamengo desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança provisória do Brasileirão. Para piorar a situação, o Rubro-Negro deixou de depender apenas de si para se sagrar campeão e terá que torcer contra o líder Internacional nas próximas rodadas.

Nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Colorado enfrenta o Sport, no Beira-Rio, em confronto da 35ª rodada. Em caso de vitória, o clube gaúcho abrirá quatro pontos de vantagem para o Flamengo e aumentará o favoritismo ao título brasileiro. Antes da partida, de acordo com o site “Infobola”, o Inter tem 73% de chances de ser campeão, enquanto o clube rubro-negro tem 23%.

CHEGADAS E SAÍDAS PARA 2021

Além do “secador ligado” na direção de Porto Alegre, a semana do Flamengo será marcada pelos próximos capítulos de negociações em andamento. Com a temporada de 2021 batendo na porta, a diretoria já iniciou o planejamento da montagem do elenco e pode sacramentar acordos até o fim da semana.

O caso mais avançado é a chegada por empréstimo do zagueiro Bruno Viana, vindo do Braga, de Portugal. O atleta desembarcou no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, e acertou os últimos detalhes com os dirigentes rubro-negros. Os contratos, agora, estão sendo revisados pelos advogados, e a tendência é de que o processo burocrático seja solucionado nas próximas horas.

Há, inclusive, a previsão do atleta de 26 anos começar os treinos no Ninho do Urubu até o fim desta semana. O vínculo de empréstimo será até o fim de 2021, e o Flamengo terá opção de compra junto ao Braga, no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

No mesmo voo que trouxe Bruno Viana, outro alvo do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro. Ou melhor, retornou. Depois de cinco meses na Grécia, Rafinha rescindiu o contrato com o Olympiacos e está livre para voltar ao clube onde foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2019.

A diretoria demonstrou interesse em contar com o lateral-direito, mas mantém uma postura cautelosa diante da nova realidade financeira. O clube impôs as condições de tempo de contrato e valores, e as partes terão reuniões ao longo da semana para buscar um acordo. No desembarque, Rafinha deixou claro o carinho pelo Fla e disse que “não tem nada decidido”.

Além de contratações, o Flamengo também se movimenta para definir a saída de alguns atletas do elenco. O mais próximo de deixar o Rubro-Negro é o goleiro César, que chegou a um acordo com Atlético-GO e será empréstimo até o fim de 2021. Outro que recebeu sondagens recentemente foi o lateral João Lucas – do Atlético-GO e do Juventude.

RECUPERAÇÃO DOS LESIONADOS

Outra prioridade do Flamengo na semana será a recuperação dos atletas lesionados. Na reapresentação do elenco, nesta terça-feira, Rodrigo Caio e Diego Ribas deram sequência ao trabalho de transição no campo e estão próximos a retornar às atividades com o restante do grupo.

O zagueiro está recuperado de uma lesão muscular na coxa e deve ficar à disposição de Rogério Ceni após cinco partidas fora. O meia, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Vasco, na última quinta-feira. Com fratura descartada, a tendência é o camisa 10 reassumir a posição de titular contra o Corinthians.

Por outro lado, Diego Alves tem situação mais delicada. O goleiro, que sofreu uma nova lesão muscular contra o Sport, segue entregue ao departamento médico. O clube trata a recuperação com cautela para não agravar a contusão do atleta, que tem poucas chances de estar 100% até domingo.

