Seca prolongada pode se tornar ‘novo normal’, diz estudo

ROMA, 17 JAN (ANSA) – Cientistas apontam que os episódios de seca devem se tornar mais longos, intensos e abrangentes, cenário que tem piorado desde o final de 1980.

A pesquisa, publicada na revista Science, foi realizada com base na análise de 40 anos de dados e mais de 13 mil eventos de seca com duração mínima de dois anos.

Em entrevista à ANSA, Francesca Pellicciotti, do Instituto de Ciências e Tecnologia da Áustria, que contribuiu com o estudo, afirmou que “as chamadas megassecas podem se tornar a nova normalidade”, e por isso, a análise pede que os governantes revejam as estratégias para lidar com o novo cenário.

As conclusões da pesquisa revelaram que longos períodos de seca afetaram quase todos os continentes e tornaram-se cada vez mais comuns, aumentando em 50 mil quilômetros quadrados por ano.

Os ecossistemas mais afetados foram as pradarias das zonas temperadas, enquanto as florestas tropicais e boreais têm resistido um pouco melhor. (ANSA).