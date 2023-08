Seca no maior rio da Itália em 2022 foi a pior em 200 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 14:01 Compartilhe

VENEZA, 10 AGO (ANSA) – A situação da estiagem registrada na bacia do Rio Pó, o maior da Itália em extensão, em 2022, ano da grande seca, foi a pior já observada em mais de 200 anos.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10) em uma pesquisa conduzida pelas Universidades de Bolonha e Veneza, segundo a qual a seca foi a “mais pesada de todos os tempos”, com uma vazão de 30% menor do que no segundo pior período de escassez registrado.

O estudo, publicado na revista Science Advances, é liderado por especialistas italianos, com a participação de pesquisadores da Universidade de Columbia, da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura e do Instituto Alfred Wegener (Alemanha).

Levando em consideração a série histórica de dados sobre a vazão do Pó a partir de 1807, a pesquisa aponta que a de 2022 foi a pior da história.

“Nosso estudo demonstra que a extensão da escassez hidrológica de 2022 é inédita nos últimos dois séculos e que este evento faz parte de uma tendência de longo prazo, caracterizada pelo aumento da frequência e intensidade das secas”, explicou Alberto Montanari, professor do Departamento de Engenharia Civil, Química, Ambiental e de Materiais da Universidade de Bolonha.

De acordo com o estudioso, os principais fatores que explicam esse fenômeno são as mudanças na natureza sazonal dos fluxos fluviais, provavelmente causadas por menor quantidade de neve, degelo mais precoce, aumento de evaporação e excessiva retirada de água durante o verão. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias