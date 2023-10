Seca na Amazônia suspende operação da usina de Santo Antônio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 14:42 Compartilhe

SÃO PAULO, 2 OUT (ANSA) – A Usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, precisou ser desligada neste domingo (1º) por causa do cenário de seca na Amazônia.

Essa é a primeira vez em que a hidrelétrica é desligada por falta de água. Aberta em 2012, ela foi interrompida excepcionalmente apenas em 2014, pelo motivo contrário: excesso de água no período de cheia.

Nesta segunda-feira (2), a Santo Antônio Energia, que administra a planta, disse que a decisão foi tomada “em reflexo dos baixos níveis de vazão registrados atualmente no rio Madeira, aproximadamente 50% abaixo da média histórica”, e em “alinhamento com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)”.

Apesar de refletir o cenário preocupante de seca nos cursos d’água amazônicos, a interrupção não gera risco de desabastecimento, já que a usina responde por 4% do abastecimento nacional em época de cheia, e já contribui menos no período de seca. (ANSA).

