Seca e doenças prejudicam setor agrícola da África do Sul em 2019

Cidade do Cabo, 11 – O setor agrícola da África do Sul passa por um dos piores anos da década, em que uma mistura de seca e doenças influencia a economia mais avançada do continente, afirmou o economista da Câmara de Negócios Agrícolas do país Wandile Sihlobo.

A seca afetou safras de grãos e colheita de horticulturas; enquanto surtos de febre aftosa causaram suspensão das exportações de produtos como carne bovina e lã.

Em 2019, o superávit comercial agrícola do país está em queda de 13%, para US$ 10,2 bilhões.

“É quase certo que o PIB agrícola vai recuar este ano, os três primeiros trimestres tiveram resultados negativos”, diz Sihlobo. “Isso causa dúvidas se haverá recuperação significativa em 2020.” Fonte: Dow Jones Newswires