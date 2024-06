Seca causou mais de 80 danos na Itália em 4 anos, diz estudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/06/2024 - 11:42 Para compartilhar:

ROMA, 3 JUN (ANSA) – Um relatório divulgado nesta segunda-feira (3) pela ONG Legambiente apontou que a Itália registrou pouco mais de 80 danos causados pela seca desde 2020.

De acordo com o estudo, as regiões da Lombardia (15), do Piemonte (14) e da Sicília (nove) foram as que mais tiveram incidentes provocados pelo fenômeno. Ao todo, o pais sofreu 81 dano entre o início de 2020 e maio deste ano.

A organização alertou que, sem uma ação preventiva eficaz, os efeitos das alterações climáticas poderão reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia em cerca 7% até o fim do século.

Os especialistas mencionaram que inundações, ondas de calor extremo, secas, incêndios florestais, perdas de colheitas e doenças poderão contribuir para a redução do PIB dos Estados-membros do bloco.

“São necessárias intervenções concretas e integradas: uma orientação única por parte das autoridades e uma estratégia nacional integrada”, afirmaram os pesquisadores. (ANSA).