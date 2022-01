Seca atrasa conclusão do plantio de soja no RS; colheita de milho vai a 13%

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de soja 2021/22 no Rio Grande do Sul atingiu 94% das áreas, com atraso em relação a anos anteriores em meio à estiagem que ocorre no Estado, informou nesta quinta-feira a empresa de assistência técnica e extensão rural Emater-RS.

No mesmo período do ciclo anterior, a semeadura da oleaginosa alcançava 99% das áreas e já estaria concluída nesta época do ano, conforme a média histórica, mostraram os dados.

“Em virtude da falta de umidade do solo, os produtores não avançam com o plantio de soja no Estado”, disse a Emater-RS no levantamento, ressaltando que houve incremento de apenas um ponto percentual no plantio na variação semanal.

Para o milho, a semeadura também avançou um ponto na semana, para 94% das lavouras, mas está em linha com o mesmo período da temporada passada. Na média histórica, o percentual é de 97%.

Já a colheita do principal Estado produtor do cereal de verão chegou a 13%, ante 8% na semana anterior.

Um ano antes, a colheita de milho estava em 6%, mesmo percentual indicado para a média histórica desta época.

A Emater alertou, no entanto, que as lavouras permanecem castigadas pela seca.

“A cultura do milho segue afetada pelo déficit hídrico. Mais da metade das lavouras estão nas fases de enchimento de grãos e em maturação”, disse.

Nesta semana, a federação das cooperativas do Estado FecoAgro estimou que a safra gaúcha de soja já registra quebra de 24%, enquanto no milho as perdas chegam a 60% em áreas de sequeiro e 13,5% nas lavouras irrigadas.

(Por Nayara Figueiredo)

