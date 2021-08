Seca atinge trigo da Argentina mas estimativa de safra segue estável, diz bolsa

BUENOS AIRES (Reuters) – A seca no cinturão agrícola da Argentina afetou o desenvolvimento de safras de trigo, disse nesta quinta-feira a Bolsa de Cereais de Buenos Aires em relatório semanal desta semana, porém o dano não foi suficiente para cortar sua estimativa de colheita de 19 milhões de toneladas.

A potência agrícola sul-americana é a maior fornecedora internacional de trigo, principalmente para o Brasil, país vizinho.

A falta de chuva está começando a deixar os produtores em alerta, em meio a previsões de que o fenômeno climático La Niña irá reduzir ainda mais a precipitação nos próximos meses.

“A falta de chuvas agrava a situação de déficit hídrico e causa diminuição no crescimento das safras e atrasos no desenvolvimento das plantas, retardando a transição para estágios reprodutivos de campos semeados posteriormente”, disse a bolsa.

Além disso, a bolsa disse que chuvas leves são esperadas para o final da próxima semana, porém não o suficiente para fazer diferença na maioria das áreas ressecadas.

A bolsa afirmou ainda que a colheita de milho de 2020/21 foi concluída nos últimos sete dias, com uma estimativa total de safra de 50,5 milhões de toneladas. Também afirmou que 6,6 milhões de hectares foram plantados com milho em 2020/21, comparados com uma expectativa de 7,1 milhões de hectares para a próxima temporada de 2021/22.

(Reportagem de Maximilian Heath)

