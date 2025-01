SEC processa Musk por divulgação tardia de compra de Twitter

WASHINGTON, 15 JAN (ANSA) – A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) processou o bilionário Elon Musk em um tribunal federal em Washington pela divulgação tardia da compra do Twitter, avaliada em US$ 44 bilhões.

Segundo o jornal “The New York Times”, Musk é acusado de esperar muito tempo para notificar a SEC que havia acumulado uma grande participação no Twitter, conforme exigido pelas leis de mercado.

Na denúncia, a SEC reforça que o bilionário violou a lei federal de valores mobiliários em 2022, ao esperar 11 dias a mais para divulgar a compra inicial de 5% das ações ordinárias da rede social, que foi batizada posteriormente de “X”.

A SEC investiga Musk porque essa tramitação pode ter permitido que ele acumulasse uma participação significativa na empresa com desconto, tendo em vista que a falha em divulgar as compras em tempo hábil pode ter beneficiado o proprietário da Tesla financeiramente, porque o preço das ações poderia ter subido se os investidores soubessem que ele estava fazendo negócios.

Ainda de acordo com a queixa, o dono do X comprou mais de US$ 500 milhões em ações do Twitter a preços artificialmente baixos antes de finalmente revelar suas compras em 4 de abril de 2022, quando já acumulava uma participação de 9,2%.

A ação judicial tem como objetivo forçar Musk a pagar uma multa civil e a devolver os lucros embolsados com o atraso na divulgação.

No mês passado, o bilionário revelou que havia recebido uma espécie de ultimato da SEC para encerrar uma investigação federal sobre uma possível fraude de ações decorrente de sua compra do Twitter.

De acordo com uma carta ao seu advogado Alex Spiro, Musk teria 48 horas para aceitar um acordo ou enfrentaria inúmeras acusações não especificadas “em breve”. (ANSA).