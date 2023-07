SEC processa fundador da Celsius, Alex Mashinsky, por vendas de criptomoedas fraudulentas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 16:35 Compartilhe

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission – SEC) entrou com uma ação contra o fundador e CEO da empresa Celsius Network, Alex Mashinsky, nesta quinta-feira, 13. A alegação aponta que o empresário teria levantado bilhões de dólares de investimento por meio de vendas “não registradas e fraudulentas” de títulos de criptoativos.

A SEC também alega que Mashinsky e a Celsius “manipularam de forma fraudulenta” o preço do token CEL nativos da Celsius, de acordo com a queixa apresentada ao tribunal federal de Nova York. Em julho do ano passado, a Celsius entrou com um pedido de falência depois de congelar saques e transferências em meio a um declínio no valor das principais criptomoedas, incluindo o bitcoin.

