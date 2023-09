SEC multa Citadel em US$ 7 milhões por descumprir regra de coleta de informações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 13:52 Compartilhe

A Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou nesta sexta-feira, 22, acusações contra a corretora Citadel Securities por violar uma lei contra práticas abusivas de vendas a descoberto, e uma multa de US$ 7 milhões, que a empresa concordou em pagar. De acordo com a instituição, a Citadel não sinalizou corretamente milhões de pedidos recebidos nos últimos cinco anos, o que implicava classificações equivocadas sobre certas vendas serem ou não a descoberto.

A lei em questão exige que as corretoras assinalem quais são os tipos de ordens de venda recebidas, porque os registros são usados pelos reguladores para monitorar a atividade de corretoras. Segundo a SEC, o erro foi causado por um problema de codificação no sistema automatizado da Citadel, e a empresa deve entregar uma declaração por escrito de que o erro foi corrigido e uma revisão dos sistemas foi feita.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias