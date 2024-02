SEC exigirá nos EUA que mais participantes do mercado de Treasuries se registrem como dealers

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2024 - 17:33 Para compartilhar:

A Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) aprovou nesta terça-feira duas novas regras que exigem que mais participantes do mercado sejam registrados na instituição como “dealers”, isto é, instituições financeiras que são certificadas com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York para participar de leilões de títulos do Tesouro.

As regras serão aplicadas sobretudo para os participantes que têm funções “significativas” no fornecimento de liquidez ao mercado americano, afirma a nota da SEC.

A nova exigência visa comerciantes proprietários, que a SEC agora considera como “fontes críticas” de liquidez e devem se submeter à mesma supervisão rigorosa e controles de gestão de risco que outros negociantes do mercado do Tesouro.

A regulamentação foi aprovada por 3 a 2 entre os integrantes da SEC, e o presidente da instituição, Gary Gensler, afirmou que são “medidas de bom senso” para corrigir uma lacuna estrutural no mercado do Tesouro.

Após a execução das alterações, mais transações deverão passar pelas câmaras de compensação.

