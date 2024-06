SEC: ETFs de ethereum devem ser aprovados ainda no verão americano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 15:23 Para compartilhar:

O presidente da Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), Gary Gensler, disse nesta quinta-feira, 13, que espera que os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de ethereum sejam aprovados “em algum momento” durante o verão americano. Nos EUA, o verão acaba no fim de agosto.

Em audiência no Comitê de Dotações do Senado dos Estados Unidos, Gensler disse que os emissores de títulos continuam atuando no processo de registro dos ETFs, que precisam ser aprovados individualmente pela SEC. Este processo, segundo ele, já era esperado que levasse algum tempo.