SEC amplia volume de operações com Treasuries que devem passar por câmaras de compensação

A Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos Estados Unidos) anunciou nesta quarta-feira, 13, que adotou novas regras para reduzir o risco sistêmico no mercado de títulos do Tesouro americano, em uma decisão de quatro votos favoráveis a um contrário às alterações, que aguardaram mais de um ano para serem votadas.

Com as novas regras, mais negociações de Títulos devem acontecer através de câmaras de compensação, com um agente atuando como intermediário entre compradores e vendedores, garantindo que as negociações aconteçam e reduzindo os riscos de inadimplência, escreve a SEC.

As alterações, segundo a SEC, dão maior segurança ao mercado de Treasuries, avaliado em US$ 26 trilhões.

As mudanças devem começar a entrar em vigor a partir de 31 de março de 2025.

