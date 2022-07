Sébastien Haller ficará “vários meses” afastado após cirurgia

O jogador marfinense Sébastien Haller, do Borussia Dordmund, diagnosticado com câncer de testículo, ficará “vários meses” afastado dos gramados após sua cirurgia, anunciou nesta quarta-feira o clube alemão.







“Haller foi operado com sucesso na semana passada. Ficará ausente de maneira definitiva durante vários meses”, declarou o diretor esportivo Sebastian Kehl.

“A cirurgia acabou muito, muito bem, e tudo está no caminho certo”, acrescentou.

O atacante marfinense de 28 anos, que acabou de ser contratado pelo Dortmund junto ao Ajax por 31 milhões de euros, recebeu o diagnóstico na semana passada durante a concentração da equipe em Bad Ragaz, na Suíça.

“Nós o apoiamos plenamente”, disse o treinador Edin Terzic.

A diretoria do clube ainda não informou se irá buscar um substituto no mercado para o período de ausência do atacante.

Terzic tem “várias opções”, declarou Kehl, acrescentando que “só faremos algo se fizer sentido”.

Haller, atacante mais caro da história do Dortmund, foi contratado para substituir Erling Halland, negociado com o Manchester City. O único centroavante de ofício atualmente na equipe alemã é o jovem Youssoufa Moukoko, de 17 anos.

Apesar disso, o técnico Edin Terzic indicou que Donyell Malen, Karim Adeyemi ou Thorgan Hazard podem jogar no comando do ataque.

O Dortmund fará seu primeiro jogo oficial da temporada na próxima sexta-feira, contra o 1860 München, da terceira divisão, pela primeira rodada da Copa da Alemanha.

