Sébastien Durchon deixará cargo de vice-presidente de Finanças e RI do Carrefour

O Carrefour Brasil informa que Sébastien Durchon deixará o cargo de diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia, a partir do dia 1º de junho, ou quando seu substituto tomar posse efetiva do posto.

Durchon continuará no Carrefour, na liderança do processo de integração do Grupo BIG, além de ser preparado para assumir outro posto dentro da empresa no futuro.

Para o seu lugar, foi indicado David Murciano, atualmente diretor financeiro das operações do Grupo Carrefour na Espanha. Sua posse depende da obtenção de visto de trabalho no Brasil.

