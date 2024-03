Sebastian Vettel volta ao volante da Porsche para testar um carro de Le Mans

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 11:06 Para compartilhar:

O tetracampeão de Fórmula 1 Sebastian Vettel está voltando ao volante. O alemão está se juntando à Porsche como piloto de testes em seu programa de Le Mans e está animado com a novidade: “Veremos então o que acontece a seguir”.

O alemão vai dirigir o carro Porsche 963 da equipe Porsche Penske Motorsport como parte de uma sessão de testes de 36 horas no circuito Motorland Aragon, na Espanha, na próxima semana.

O anúncio foi feito pela fabricante alemã nesta sexta-feira. A Porsche acrescentou que Vettel já dirigiu o carro em uma breve sessão de “lançamento” na quinta-feira na pista de testes privada da Porsche em Weissach, Alemanha.

“Esta será uma experiência nova para mim”, disse Vettel em comunicado. “Veremos então o que acontece a seguir a este respeito – no momento não há mais planos para o futuro.”

Vettel se aposentou da F1 depois de passar a temporada de 2022 na Aston Martin, dizendo que queria passar mais tempo com sua família e que estava cada vez mais preocupado com o impacto da F1 no meio ambiente. Os carros da corrida anual de 24 horas de Le Mans funcionam com biocombustível produzido a partir de resíduos da indústria vinícola desde 2022.

