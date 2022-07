Sebastian Vettel anuncia aposentadoria da F1 no fim de 2022

ROMA, 28 JUL (ANSA) – O piloto alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1, anunciou nesta quinta-feira (28) que deixará a categoria no fim da temporada.







A decisão de Vettel foi comunicada através de um post em um novo perfil no Instagram, que em poucas horas já tinha milhares de seguidores. Na publicação, um vídeo em preto e branco, o alemão de 35 anos de idade confirmou a aposentadoria logo na primeira frase.

“Amo esse esporte. Ele é uma parte central da minha vida desde que me lembro. No entanto, por mais que eu tenha uma vida nas pistas, eu também tenho uma fora delas. Os meus objetivos mudaram de ganhar provas e brigar por títulos para ver meus filhos crescerem, passar a eles meus valores e ouvi-los quando precisarem de mim. Não ter que dizer tchau e, mais importante, aprender com eles e deixá-los me inspirar”, disse o piloto.

Além do vídeo publicado no Instagram, Vettel também falou sobre sua aposentadoria em um comunicado divulgado pela Aston Martin.

“A decisão de me aposentar foi difícil para mim e passei muito tempo pensando nisso. No final do ano quero ter mais tempo para refletir sobre o que vou focar a seguir; está muito claro para mim que, sendo pai, quero passar mais tempo com minha família”, declarou o alemão.

O empresário Lawrence Stroll, proprietário do time britânico, agradeceu Vettel pela sua passagem na Aston Martin.

“Quero agradecer a Sebastian do fundo do meu coração pelo grande trabalho que ele fez pela Aston Martin no último ano e meio.

Deixamos claro para ele que queríamos que ele continuasse conosco no próximo ano, mas no final ele fez o que acha certo para si e sua família, e é claro que respeitamos isso”, comentou.

Campeão mundial pela Red Bull nas temporadas de 2010, 2011, 2012 e 2013, Vettel ganhou 53 corridas ao longo da carreira, ficando atrás somente do britânico Lewis Hamilton (103), da Mercedes, e do compatriota Michael Schumacher (91).

Vettel permaneceu cinco anos na Ferrari (2015 a 2020) e foi contratado pela Aston Martin em 2021, mas ainda não venceu nenhuma prova. Na atual temporada, o veterano piloto já somou 15 pontos e está em 14º na classificação. (ANSA).