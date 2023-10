Sebastian Korda e Hubert Hurkacz vão às semifinais do Masters 1000 de Xangai

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2023 - 16:38 Compartilhe

O americano Sebastian Korda, número 26 do mundo, se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Xangai nesta quinta-feira (12), ao derrotar seu compatriota Ben Shelton (20º).

Korda fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (10/12), 6-2, 7-6 (8/6), em duas horas e 54 minutos.

Seu adversário por uma vaga na final de domingo será o polonês Hurkacz (17º), que bateu o húngaro Fabian Marozsan (91º), com parciais de 4-6, 6-1, 6-3.

O caminho até o título em Xangai ficou menos complicado depois das eliminações precoces dos favoritos Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev (derrotado por Korda), Holger Rune, Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner.

Nos demais jogos das quartas de final, que serão disputados na sexta-feira, o chileno Nicolás Jarry vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov e o francês Ugo Humbert terá pela frente o russo Andrey Rublev, único tenista do Top 10 do ranking da ATP ainda vivo no torneio.

— Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Xangai:

. Simples masculino (Quartas de final):

Hubert Hurkacz (POL) x Fabian Marozsan (HUN) 4-6, 6-1, 6-3

Sebastian Korda (EUA) x Ben Shelton (EUA) 6-7 (10/12), 6-2, 7-6 (8/6)

pst/sco/bm/iga/gfe/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias