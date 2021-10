Seattle Seahawks acorda no segundo tempo e vence o San Francisco 49ers na Califórnia Russell Wilson comandou o Seattle Seahawks com dois touchdowns lançados e outro terrestre, na vitória sobre rivais da NFC West

O Seattle Seahawks foi até a Califórnia e derrotou o San Francisco 49ers por 28 a 21, no clássico da NFC West, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, pela semana 4 da NFL. A vitória fez com que a franquia de Washington State se recuperasse do revés sofrido para o Minnesota Vikings na rodada passada. Já os 49ers, que estiveram em uma tarde infeliz, com dois turnovers – um fumble e uma interceptação de Jimmy Garoppolo – amargam a segunda derrota seguida na temporada.

Depois de um primeiro tempo que terminou empatado por 7 a 7, com as defesas levando vantagem sobre os ataques, o Seattle Seahawks marcou três touchdowns depois do intervalo para garantir seu segundo resultado positivo na competição.

Russell Wilson terminou o confronto com números positivos, lançando 149 jardas, em 16/23 passes, dois touchdowns aéreos e um TD terrestre. Do outro lado, os 49ers viram o quarterback Jimmy Garoppolo sofrer um problema na panturrilha e ser substituído por Trey Lance, na volta do halftime. Apesar da derrota, o wide receiver Deebo Samuel teve uma jornada de grande produção ofensiva, com 156 jardas, em oito recepções, além de dois touchdowns.

O Seattle Seahawks abre a semana 5 diante do Los Angeles Rams, na quinta-feira (7), no Lumen Field, enquanto o San Francisco 49ers enfrenta o Arizona Cardinals, no domingo (10), fora de casa.

.@DangeRussWilson hit 'em with the razzle dazzle WE LOVE TO SEE IT : #SEAvsSF on FOX pic.twitter.com/qgNGIxrDNg — Seattle Seahawks (@Seahawks) October 3, 2021

