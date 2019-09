Seap promove Curso de Inteligência Penitenciária para servidores de todo o país

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio (Seap) realizou nesta sexta-feira (dia 27) a aula inaugural do 13° Curso de Inteligência Penitenciária (Cinpe), na sede da pasta. Com o total de 49 vagas, a capacitação é voltada aos servidores de órgãos de todo o país, com o intuito de apoiar as unidades da federação na área de especialização prisional.

Inicialmente, estavam previstas 40 vagas para o curso, mas diante da procura, a secretaria subiu para 49 vagas. E há 16 servidores de 11 estados inscritos no Cinpe. “As últimas rebeliões seguidas de morte ocorridas nos sistemas prisionais do Amazonas e do Pará mostram a importância da utilização da inteligência Penitenciária dentro dos presídios, a fim de evitar esses conflitos. Sensibilizado com a situação, o próprio governador Wilson Witzel viabilizou a formação de duas turmas neste ano. Por meio dessa iniciativa, o nosso objetivo é contribuir para a formação dos agentes das penitenciárias de todo o país”, disse o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo. Referência nacional no âmbito de inteligência prisional, o curso da Seap é indicado pela Direção de Inteligência Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) a servidores do sistema penal.