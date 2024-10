Sean Diddy: fonte revela qual era o sinal para que famosos saíssem das festas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 9:30 Para compartilhar:

As polêmicas festas que Sean Diddy dava em sua mansão estão dando o que falar desde o dia 16 de setembro, quando o rapper foi preso sob acusações de tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

Na quarta-feira, 2, uma fonte revelou à revista “Us Weekly” que após às 5h da manhã, os eventos tomavam rumos diferentes e as pessoas muito famosas que estavam até então curtindo a reunião, procuravam sinal para ir embora.

“O que acontecia antes das 2h da manhã se empalidecia em comparação ao que acontecia às 5h da manhã. Eram conhecidas por serem selvagens. Tudo acontecia naquelas festas”, contou a fonte.

Outra testemunha revelou que os convidados precisavam ir com roupas brancas e que recebiam um sinal para irem embora antes de a festa se tornar um ‘freak off’, termo utilizado para as festas com cunho sexual.

“As meninas começavam a perder as suas roupas. Esse era o sinal para as pessoas irem embora”, declarou a fonte.

Sean Diddy tem 54 anos e é considerado o responsável por fazer o hip-hop estourar nos Estados Unidos. Como produtor, trabalhou com diversos nomes do mundo musical, como Mariah Carey, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Usher, entre outros.