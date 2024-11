Sean ‘Diddy’ Combs comemora aniversário na prisão com direito a bolo e ‘banquete’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 15:42 Para compartilhar:

A vida de detento do cantor Sean “Diddy” Combs não é a mesma de qualquer outro preso nos EUA. Na última segunda-feira, 4, ele completou 55 anos com direito a café da manhã e almoço especiais. As informações foram divulgadas pelo jornal The New York Post e confirmadas pelo Federal Bureau of Prisons, agência responsável pelo sistema penitenciário do país.

Conforme a publicação, o café da manhã do artista teve cereal, frutas e um bolo de aniversário.

Para o almoço de Diddy, o cardápio teve comida italiana, incluindo massa com molho marinara, almôndegas e uma salada.

A imprensa americana já havia divulgado reclamações de Diddy sobre a sua alimentação na prisão.

O músico está preso em uma unidade prisional em Brooklyn, conhecida por suas condições insalubres.

Sean Combs é acusado de violência sexual por mais de 120 pessoas. As denúncias são de agressão sexual agravada, abuso sexual e exploração sexual.