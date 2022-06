‘Se um dia me apaixonar por uma mulher, eu vou me entregar, diz Gabi Martins

“Já beijei amigas, mas nunca tive relação com mulher. Se no futuro eu tiver, não sou aquela pessoa que vai enlouquecer não! Sou muito tranquila. Respeito todas as formas de amor. Defendo o amor livre. Sou hétero, mas se um dia me apaixonar por uma mulher, eu vou me entregar 100%”, explicou a cantora.





