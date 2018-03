Se UE não retirar tarifas e barreiras, taxaremos carros deles, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que, caso a União Europeia não reveja barreiras e tarifas a produtos americanos, levará adiante sua intenção de impor tarifas a produtos europeus. Trump escreveu sobre o assunto no Twitter, horas depois de uma reunião entre EUA, UE e Japão para tratar das tarifas anunciadas por Trump à importação de aço e alumínio terminar sem esclarecimentos da Casa Branca.

“A União Europeia, países maravilhosos que tratam os EUA muito mal no comércio, está reclamando sobre tarifas ao aço e ao alumínio”, afirmou Trump. “Se eles retirarem suas barreiras horríveis e tarifas aos produtos dos EUA, nós também retiraremos as nossas. Grande déficit [em nossa balança comercial com os países do bloco]. Se não, nós taxaremos carros, etc. JUSTO!”, escreveu o presidente americano.

Mais cedo, a reunião para tratar das tarifas terminou sem avanços. A Comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström, disse que as conversas sobre o assunto devem continuar na próxima semana.