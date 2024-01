SE: sobe para cinco o número de mortos em desabamento de prédio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/01/2024 - 10:36 Para compartilhar:

O Corpo de Bombeiros de Sergipe informou que subiu para cinco o número de mortos em um desabamento de um prédio residencial, no bairro Santo Antônio, em Aracaju. Nesta terça-feira, 2, as equipes de resgate encontraram um corpo masculino e outro feminino.

Segundo os militares, os corpos estavam em pontos diferentes do imóvel e há uma laje, com instabilidade, entre os locais onde as duas vítimas foram localizados. Desde o dia 31 de dezembro, data do desabamento, as equipes do Corpo de Bombeiros vem trabalhando no local, conforme explicou o comandante da corporação, coronel Fábio Cardoso.

Segundo as autoridades, uma pessoa segue desaparecida. “A gente vai focar onde possivelmente era a unidade residencial dessa pessoa, com o trabalho complementar para saber se estava dentro da edificação”, informou o coronel.

Conforme Cardoso, o prédio está parcialmente danificado. “No local onde ocorreu a explosão, houve o desabamento total, colapsaram todas as lajes. Entretanto, as demais partes da edificação foram preservadas. Já os prédios vizinhos, é competência da Defesa Civil que vai fazer a avaliação das condições estruturais das edificações vizinhas”, complementou o comandante.

Investigação

A Polícia Civil instaurou nesta terça-feira, 2, um inquérito para apurar o caso. Segundo o delegado André Gouveia, titular da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), o inquérito tem como objetivo o esclarecimento dos fatos em torno da explosão e do desabamento. “Vamos começar as oitivas das testemunhas e do proprietário do imóvel, além de obter os laudos periciais”, explicou.

“A princípio, o que vamos apurar é a explosão e o desabamento. Mas, existe a possibilidade culposa, mas é a investigação que irá dizer da existência ou não e as circunstâncias em que o fato ocorreu”, complementou o delegado.

Para a investigação, o Corpo de Bombeiros também passará informações sobre as condições técnicas da edificação.

Vítimas identificadas

Das cinco pessoas que morreram na explosão seguida de desabamento, três tiveram os corpos encontrados ainda no domingo, 31. Inicialmente, foram confirmadas as mortes de Isla Solimar Batista Santos, 20 anos; Weslly André Santos, 20; e Guilherme Alves de Souza, 21. As vítimas tinham lesões na cabeça e escoriações no corpo.

Os corpos foram identificados oficialmente por peritos oficiais do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWGS). Com levantamento de dados e análises de impressões digitais, além de outros procedimentos, foi possível identificar as vítimas. Já a causa da morte foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML).

