Em recuperação de cirurgia, Vera Viel começa fisioterapia e fala sobre radioterapia: ‘Cura completa’

Da Redação 23/10/2024 - 16:24

Após retirar tumor raro da coxa, Vera Viel compartilhou nas redes sociais que em breve vai começar a fazer fisioterapia. Desde sua saída do hospital no último dia 16, a modelo vem mostrando sua recuperação com o apoio do marido, Rodrigo Faro.

“Me recuperando aqui da cirurgia. Já comecei a fazer fisioterapia e, em breve, as sessões de radioterapia. Cura completa”, escreveu Vera no Instagram.

Ela ainda aproveitou para comentar sobre a importância da prática do muay thai para a descoberta do tumor. Segundo a apresentadora, o constante impacto da perna formou um hematoma, que mais tarde se tornou um nódulo. Após a constante pressão do marido para ir ao médico, ela finalmente descobriu o raro Sarcoma Sinovial: “as aulas (do esporte) acabaram ajudando eu descobrir”.

Vera aproveitou para agradecer a sua massagista, Jussara Santos, que percebeu o nódulo na perna da famosa durante uma sessão de drenagem, e ao marido, que esteve ao seu lado durante todo o processo.

Após sair do hospital, a esposa de Rodrigo Faro deu uma entrevista ao “Domingo Espetacular“ no último domingo, 20. “Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo. Não adianta eu querer ser forte”, disse ao revelar medo após o diagnóstico.

O sarcoma foi descoberto no início de outubro.

