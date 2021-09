‘Se quiser me colocar pra jogar, já estou à disposição’, diz Keké sobre atuar na partida contra o CSA

Uma novidade pode aparecer no ataque do Cruzeiro no domingo, 26 de setembro, contra o CSA, pela Série B. O atacante Keké, que chegou ao clube em junho, pode ter uma chance. Ele está treinando normalmente e já se colocou à disposição de Vanderlei Luxemburgo para jogar.

Keké foi destaque do Campeonato Mineiro pelo Tombense e foi artilheiro do campeonato até as semifinais, com seis gols anotados, antes de ser eliminado pelo Atlético-MG. Na temporada, fez 13 jogos e entrou no primeiro jogo da Série C, pelo Tombense, contra o Paysandu.

O jogador precisou de dois meses de tratamento para uma lesão no pé que quase fez o negócio ser cancelado. Porém, um acordo entre a Raposa e o Tombense acertou tudo, pois o time do interior de Minas Gerais arcou com os vencimentos do jogador até ter plenas condições de atuar pela Raposa. O acordo para ter Keké, de 25 anos, vai até o fim do ano que vem por empréstimo. Conheça um pouco mais do atacante nos vídeos da matéria.

Keké pode ser novidade na Raposa no duelo contra o CSA pela Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

