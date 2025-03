Se Putin não for parado, ‘avançará’ sobre Moldávia e Romênia, adverte Macron

Se o presidente russo Vladimir Putin – que lançou uma ofensiva na Ucrânia em 2022 – não for parado, “sem dúvida avançará sobre a Moldávia e talvez inclusive além, sobre a Romênia”, advertiu o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, em entrevista concedida a vários jornais dominicais.

Além disso, Macron estimou que, após o tenso bate-boca de sexta-feira (28) entre os presidentes americano e ucraniano, Washington não se “beneficiaria” de uma eventual “desvinculação” da Ucrânia.

Se Estados Unidos aceitarem “um cessar-fogo sem nenhuma garantia de segurança para a Ucrânia”, então sua “capacidade geoestratégica de dissuasão ante Rússia, China e outros se desvaneceria no mesmo dia”, argumentou.

As declarações do presidente da França chegam um dia depois da tensa altercação verbal entre o ucraniano Volodimir Zelensky e o americano Donald Trump na Casa Branca.

A maioria dos dirigentes europeus cerrou fileiras com o presidente da Ucrânia, atônitos com o bate-boca espetacular no Salão Oval, no qual Trump inclusive ameaçou deixar Zelensky “sozinho” se não alcançar a paz com Rússia.

Macron falou com os dois após o episódio de sexta-feira, informou a Presidência francesa neste sábado (1º).

Em sua entrevista ao Tribune Dimanche, o presidente francês pediu a ambas as partes “calma, respeito […] para poder avançar […], pois o que está em jogo é muito importante”.

hr/are/cbn/meb/arm/rpr