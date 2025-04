Se países quiserem retaliar tarifas, haverá uma escalada, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que, se países quiserem retaliar as tarifas de Donald Trump, haverá uma escalada, com os EUA aumentando ainda mais as taxações.

Bessent afirmou, em entrevista à Fox News, que o governo observará a reação da China em relação a tarifa de 34% imposta hoje e explicou que a Rússia não entrou na lista devido às sanções.

Ele ainda comentou estar “muito esperançoso com o projeto de lei fiscal” e que o teto da dívida americana deve ser resolvido por meio de reconciliação.