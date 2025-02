‘Se o ator não empreende, não vive’, diz Stênio Garcia aos 92 anos

Stênio Garcia fez diversas críticas à dramaturgia atual em entrevista à revista Quem publicada neste domingo, 9. Entre elas, reclamou de autores de novelas mais recentes, que, segundo ele, “não sabem mais escrever para as pessoas velhas”: “Os grandes autores morreram ou não estão trabalhando”, disse.

Ele também criticou as dificuldades profissionais dos artistas: “Se o ator não empreende, e depende do audiovisual, que é o que paga melhor, não vive, porque não tem constância. Todos os modelos de trabalho são por obra. Não podemos nos deixar leiloar por menos do que valemos”.

Stênio Garcia também criticou colegas com quem esteve em suas últimas gravações para a TV: “É muito difícil escolher o trabalho e contracenar com pessoas que não têm ideia do que estão fazendo ali. Não tenho pressa, mais. Já ganhei todos os prêmios, fiz tudo. Contracenar com um ator que não olha no olho? Não quero”.