SE: mulher é esfaqueada pelo ex dentro de local de votação

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio dentro do colégio estadual João Costa, em Aracaju (SE), neste domingo, 6. A mulher estava no local para votar quando foi esfaqueada pelo homem, identificado como Lauriedson Santos de Almeida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, a vítima já havia solicitado medida protetiva contra o homem. Um policial militar à paisana, que estava no local de votação, interveio e atirou em Lauriedson.

A vítima, com ferimentos de faca, foi atendida por equipe médica no local e não corre risco de morte. Já o homem, foi encaminhado para o Hospital de Urgência em estado grave.

Em depoimento, a mulher afirmou que o homem é usuário de drogas e com histórico de violência. Ainda segundo a SSP, Lauriedson Santos de Almeida já foi indiciado em 2019 por desacato e, em 2012, respondeu a um inquérito policial por perturbação de tranquilidade.

Além da vítima, mesários e outras testemunhas prestaram depoimento à polícia.