“Se me dissessem, daria risada”, admite Ary Borges após 3 gols na Copa

Não há dúvidas sobre quem foi o principal nome do Brasil na estreia na Copa do Mundo de futebol feminino nesta segunda-feira (24), com goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, pelo Grupo F.. A meio-campo Ary Borges marcou três vezes e ainda deu a assistência no outro gol brasileiro e, por consequência, respondeu muitas perguntas sobre a performance de gala em sua primeira partida em uma Copa. Na entrevista coletiva após o jogo, a jogadora assumiu que o que viveu no estádio Hindmarsh, em Adelaide (Austrália) superou qualquer expectativa que ela poderia ter criado.

Quantos gols você fez mesmo, @_aryborges? Hat-trick da nossa Camisa 17! Que atuação! #emBRAza, Ary! Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/WwfSl2X2oG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 24, 2023

Ary, de 23 anos, jogadora do Racing Louisville (Estados Unidos), observou que todos os seus gols nasceram de jogadas bem trabalhadas pela equipe e se definiu apenas como uma “felizarda” por ter concluído para as redes o trabalho das companheiras. Ainda emocionada, ela disse que a atuação a fez lembrar da trajetória que construiu desde que começou a sonhar em ser jogadora, referindo-se a si própria pelo nome de batismo, Ariadina.

“Antes de entrar em campo, eu lembrei da Ariadina, que fez muitos sacrifícios para que a Ary Borges existisse. Lembrei também da minha família, das pessoas que viveram esse sonho comigo. Queria dar orgulho para todas elas e hoje eu consegui. Hoje a Ary Borges está realizando todos os sonhos da Ariadna”, disse a jogadora.

Pia destaca estilo brasileiro em jogada do terceiro gol

A técnica sueca Pia Sundhage falou sobre a boa atuação da seleção na primeira partida, superando o compreensível nervosismo naquela que foi também a estreia para algumas atletas em um Mundial, caso da própria Ary Borges. Segundo a comandante, ao longo dos quatro anos de trabalho ela se preocupou mais em passar conhecimentos principalmente na parte defensiva, já que ofensivamente o Brasil tem muito talento, como visto na bela jogada do terceiro gol da seleção, marcado por Bia Zaneratto.

“Quando se fala de ataque, tivemos muitas soluções diferentes. O terceiro gol foi lindo. Não foi um gol que ensinamos. Foi um gol típico do Brasil”, analisou Pia.

Segundo ela, o resultado e a exibição deram confiança para o time para o próximo duelo, diante da França, no sábado (29). Pia Sundhage deu a entender que a craque Marta, que começou do banco, terá um papel maior neste jogo.

“Ela estava há muito tempo sem jogar e queríamos prepará-la para os próximos jogos que estão por vir”, justificou a treinadora.

Marta entrou no lugar justamente de Ary, aos 30 do segundo tempo. De acordo com a camisa 17 (escolhida a melhor em campo na estreia), Marta exerce um papel fundamental no grupo da seleção.





“Depois que você conhece a Marta como ser humano, começa a admirá-la ainda mais e a entender porque a tratam como rainha. Ela é um exemplo dentro e fora de campo. Sair para que ela entrasse com certeza foi uma honra. Fiz questão de receber o troféu de melhor jogadora da partida das mãos dela justamente por isso. Ela é uma pessoa muito querida dentro do grupo, nossa principal referência e ela precisa entender esse papel que ela tem”, expôs Ary Borges.

