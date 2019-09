“Se me derem um tiro hoje, morro rindo”, afirma Datena

Em entrevista exclusiva ao colunista Leo Dias, do UOL, o apresentador José Luiz Datena não poupou palavras e falou sobre diversos pontos de sua carreira, incluindo ameaças a sua integridade física.

“Eu já fui ameaçado para caramba. Não ligo mais para isso. Estou muito mais próximo da linha de chegada do que da linha de partida. Se um cara me der um tiro hoje, eu morro rindo. Se eu morrer mesmo, não to nem aí. Não tenho medo disso, não. Mas tomo algumas precauções, sim. Não minhas, mas a Bandeirantes toma algumas. Só não posso falar quais são, senão é entregar o ouro, literalmente, para o bandido”, disse Datena a Leo Dias.

Datena também falou sobre uma quase volta à Globo nos anos 2000. “Eu tinha acabado de sair do Cidade Alerta, e a gente dava 22, 23 pontos. Eu só perdia para o Chaves cinco minutos, depois descia o cacete em todo o mundo e chegava a bater a Globo. Não todo dia, mas chegava a bater. O André Dias, que era diretor da Globo e tinha contratado Ana Maria Braga, Serginho Groismann e Luciano Huck, me ligou dizendo que queria me contratar. Falei: “Você está de sacanagem! A Globo quer me contratar? Eu só meto o pau na Globo!”. E desliguei o telefone. Duas vezes. Mas peguei o contato dele e retornei. Era ele mesmo, um cara genial. Conversamos e acertamos contrato. Havia uma multa de R$ 1 milhão que eu não iria pagar nem a Globo. O André disse que isso seria resolvido com a negociação de uns artistas com a Record, já que a emissora estava iniciando um projeto de novelas. Eu ia fazer o Linha Direta no lugar do Marcelo Rezende, que tinha acabado de sair, e também iria fazer reportagens para o Globo Repórter, que era o que eu mais gostava”, iniciou o apresentador.

“Cheguei na Record e recebi o recado de que o bispo Gonçalves, que é bravo para cacete, queria falar comigo. Assim que entrei na sala, ele perguntou: “Você assinou contrato com o nosso maior inimigo?”. Eu disse que jamais faria uma coisa dessas. Era moleque. Enquanto ele falava, eu pensava: “Vou ter que rasgar esse contrato, senão esse bispo vai me matar”. De repente, ele me mostrou o contrato assinado, que o cara da Globo tinha deixado lá para me ferrar. Aí eu disse: “Vocês estão acostumados a lidar com a fraqueza humana. Essa daí foi uma fraqueza minha terrível”. Depois, ainda bem, a Globo e a Record rasgaram o contrato. Eu não tive que pagar multa para a Globo, que foi legal comigo, e uma semana depois o bispo dobrou o meu salário”, finalizou Datena.