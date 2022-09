Se Lula vencer, haverá debate de regra fiscal ‘sólida e permanente’, diz Padilha

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 16:43 Compartilhe

Em evento na Câmara Americana de Comércio (Amcham), o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), um dos coordenadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a presidente, disse que, se o ex-presidente vencer as eleições, a equipe vai antecipar o debate de uma regra fiscal que seja “sólida e permanente”. “Se ganharmos as eleições, vamos abrir a discussão no País de uma regra fiscal que seja estável”, disse.

Segundo Padilha, depois do que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) “fez com o teto de gastos, descumprindo a cada semestre, o Brasil precisa abrir a discussão com uma regra fiscal que seja crível”.

A ideia, disse Padilha, é sinalizar aos agentes do mercado que Lula quer abordar o objetivo de retomar o crescimento econômico e superar as crises social e ambiental no Brasil, mas isso será feito “com responsabilidade fiscal e preservação das contas públicas” e com a preocupação de garantir segurança jurídica a quem quer investir no País.