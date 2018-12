‘Se for menino, Teodoro’, planeja Thammy Miranda ao falar sobre filho

Thammy Miranda e Andressa Ferreira decidiram abrir um canal de comunicação no Instagram para responder a dúvidas de fãs sobre o bebê que planejam gerar em Miami, nos Estados Unidos.

Andressa contou que viaja no dia 27 de janeiro, mas a segunda fase de inseminação ocorrerá em março. “Resumindo: em março está grávida”, concluiu o filho de Gretchen. Mas a esposa foi cautelosa em dizer que só saberá se conseguiu engravidar 12 dias depois do procedimento.

Questionados sobre o nome do bebê, Thammy não titubeou: “Se for menino, Teodoro ou…Teodoro!”, disse. Andressa contestou: “Ou Joaquim, ou Miguel”. Mas Thammy insistiu. Se for menina, o casal pensa em Antonella ou Manuela.

Ambos estão ansiosos com a possibilidade de gestação. “Estou muito (ansioso), ela eu não sei”, afirmou Thammy. “Eu estou naquela fase que já poderia estar grávida amanhã que seria maravilhoso, mas vai ter que esperar um pouquinho porque inseminação não é que nem outra gravidez”, completou a esposa.

No início de dezembro, o casal anunciou que faria inseminação artificial para ampliar a família. Em uma foto em que aparece com Andressa, Thammy escreveu: “Em breve, o fruto desse amor”.