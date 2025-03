‘Se for culpado, que seja punido’, diz Lula sobre julgamento de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, nesta quinta-feira (27, data local), em Tóquio, que espera “que a Justiça faça justiça” no julgamento contra seu antecessor Jair Bolsonaro.

“Só espero que a Justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele [Bolsonaro] for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido”, declarou Lula no último dia de sua visita ao Japão.

Bolsonaro réu

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou nesta quarta-feira (26), por unanimidade, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete investigados por integrar o núcleo central de uma trama golpista arquitetada após a derrota nas eleições de 2022.

Com a decisão, Bolsonaro e sete aliados se tornam réus e vão responder a ação penal pela trama golpista que culminou na invasão e depredação da sede dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, poucos dias após a posse do presidente Lula.

O ex-presidente é acusado de cinco crimes: liderança de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas podem somar mais de 40 anos de reclusão.