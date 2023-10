‘Se eu me apaixonar, pouco me importa se é homem ou mulher’, diz Maria Bethânia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 13:42 Compartilhe

A cantora Maria Bethânia, 77, em entrevista ao jornal O Globo falou sobre sua carreira, maternidade e revelou que está aberta para relacionamentos com pessoas de qualquer gênero, homem ou mulher.

“Gosto de estar apaixonada por uma coisa, por uma pessoa, por uma música. Preciso estar apaixonada por algo, pelo meu jardim, pelos meus bichos, pelo que for. A paixão é imprescindível para mim. Se eu me apaixonar, pouco me importa se é homem, mulher, cachorro, periquito ou papagaio”, disse Bethânia.

Questionada sobre maternidade, a artista disse que pensou em ser mãe mais nova: “Já quis ser mãe quando tinha 18, 19 anos. Sou muito maternal, por incrível que pareça. Mas sou assim com as minhas amizades. Além disso, tenho meus afilhados, sobrinhos, sobrinhos-netos”, completou.

Na semana passada, Maria Bethânia participou da cerimônia de posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal.

