‘Se eu disputar as eleições, eu ganho’: diz Bolsonaro sobre 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira, 22, que “com certeza absoluta” ganharia as eleições presidenciais de 2026 caso seja permitido de concorrer. A declaração foi feita durante uma entrevista para o canal bolsonarista Auriverde Brasil.

“Tenho certeza absoluta: se eu disputar as eleições, eu ganho”, garantiu ele.

Ao longo da conversa, Bolsonaro reafirmou suas intenções de disputar o comando executivo do país novamente, assegurando que ele seria o único nome representativo da direita.

“Eu sou a canoa velha para você atravessar o rio cheio de piranhas”, disse.

Indiciado e inelegível, o ex-líder usou o espaço para reclamar dos inquéritos abertos. As acusações contra ele envolvem trama de golpe, suposta fraude no cartão de vacinação para viajar aos Estados Unidos e irregularidade na posse de joias da Arábia Saudita. Bolsonaro, porém, deferiu críticas contra a Polícia Federal e apontou que não havia motivos para sua condenação.

“A PF pode estar amanhecendo na minha casa e me prender”, disse em tom indignado.

Em muitos momentos, Bolsonaro comparou a situação do Brasil com a dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito aos ataques golpistas ocorridos nos dois países. Um dos primeiros decretos do presidente Donald Trump foi justamente conceder anistia aos envolvidos na trama – o que o brasileiro comemorou como uma medida justa. Segundo ele, os acontecimentos do país norte-americano são uma “luz para o mundo”.