‘Se errar tanto assim contra o Flamengo sai perdendo por 3 a 0’, alerta Ceni ao São Paulo após clássico

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 23:13 Compartilhe

O técnico Rogério Ceni não gostou nem um pouco do futebol apresentado pelo São Paulo no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 sofrida para o Santos, neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. Nos vestiários após a partida, o comandante tricolor foi direto: se a equipe repetir os erros na quarta-feira (24), estará em apuros para o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, ante o Flamengo, no Morumbi.

GALERIA

+ Confira as notas dadas ao time do São Paulo no clássico dadas pela equipe do LANCE!

– Não podíamos errar tanto como nós erramos. Com 20 minutos de jogo tivemos um mesmo jogador errando cinco passes. Se você pega um Flamengo e erra o mesmo número de passes, você vai pro intervalo perdendo de 3 a 0. O Santos nunca controlou o jogo, nem no primeiro tempo, nem no segundo. Agora, o Soteldo tem um contra um, drible, tem essa característica. Mas, controlar o jogo, não. Quem controlou o jogo foi o São Paulo o tempo todo.

De fato, o Tricolor fez dois tempos bem distintos. No inicial, foi pressionado o tempo todo pelo Peixe. No segundo, foi melhor e só não marcou pela boa atuação do goleiro santista João Paulo, que fechou a meta.

– No primeiro tempo, oportunidades parecidas para os dois lados. No segundo tempo, eles contra-atacaram, enquanto a gente tentou construir o jogo o tempo todo. Não marcamos bem no gol do Santos, sofremos o gol. O Pablo Maia entrou muito bem, Reinaldo mais técnico, fizemos as substituições que a gente podia. Não temos todas as trocas do mundo para fazer.

– No primeiro tempo eu achei que foi bem equilibrado. Cometemos muitos erros de passe. A maioria das chances do Santos fomos nós que demos. No segundo tempo envolvemos o Santos, tivemos todas as possibilidades de finalização, em muitas vezes tínhamos excesso de toques na entrada da área. Se você for analisar o contexto do jogo, poderíamos ter saído daqui com um resultado bem melhor – completou Ceni.

– Construímos bem, fizemos as triangulações pelos lados, tudo direitinho, mas quando chegávamos dentro da área, perdemos o time. No primeiro tempo, aquela do Igor Gomes, o NIkão estava livre, mas fez a escolha errada. Valorizamos bastante a bola hoje, poderíamos ter definido as jogadas mais cedo. Segundo tempo foi muito bom, eu achei muito bom, mas não conseguimos fazer os gols, isso é o que mais preocupa – indicou o comandante são-paulino.

Com 29 pontos e ocupando a 12ª posição do Brasileirão, o São Paulo joga a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo e a da Sul-Americana contra o Atlético-GO. Justamente, o treinador explicou novamente os motivos que o levaram a levar a campo na Vila uma escalação mista.

– Time para três competições? Vamos descobrir agora no resto do ano. Não poderia acabar com dez jogadores na quinta e repetir os caras aqui. Não tem como – disse Ceni, referindo-se ao empate em 2 a 2 com o América-MG na quinta-feira (18), em Belo Horizonte (MG), resultado que classificou o Tricolor no principal mata-mata nacional.

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Copa do Brasil-22

> Confira todos os jogos da Copa Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

E MAIS: