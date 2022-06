‘Se ele votasse no Lula, a mídia estaria passando pano’, diz Danilo Gentili sobre Gusttavo Lima

Com a polêmica envolvendo os cachês de Gusttavo Lima em contratos entre o cantor e prefeituras do país, Danilo Gentili resolveu dar a sua opinião. No Twitter, o apresentador do SBT disse se o sertanejo apoiasse o ex-presidente Lula, a repercussão do caso seria diferente.