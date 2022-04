Se beber, não escreva: WhatsApp cria recurso contra mensagens “embriagadas”

Quem nunca tomou umas cervejinhas a mais e ficou com vontade de mandar uma mensagem para alguém que não devia, como um/a ex-namorado/a?

Para evitar que esse tipo de situação constrangedora aconteça, o WhatsApp está desenvolvendo o “modo bêbado” – ou seja, para mandar uma mensagem, você vai ter que passar por algumas verificações para provar que está “apto” a escrever para outras pessoas.

Essas verificações, de acordo com o site FayerWayer, serão realizadas pelo próprio aplicativo. O recurso ainda não foi totalmente explicado pela Meta, empresa proprietária do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, mas deve envolver inteligência artificial.

O app deverá reconhecer padrões de texto e pessoas com as quais você se comunica com mais frequência para determinar se uma mensagem é comprometedora.

