Se BC perder autonomia, a culpa será exclusiva de Campos Neto diz Josué Gomes, da Fiesp

Se eventualmente vierem a tirar a autonomia do Banco Central, a culpa será exclusivamente do Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 30, o presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (FIESP), Josué Gomes. Ele ressalta, porém, não acreditar que isso vá acontecer.

Durante café da manhã que a entidade oferece a jornalistas nesta manhã, o executivo disse que foi o próprio presidente do BC que pediu para ser criticado quando foi votar com a camisa da cor que representava a campanha política de um dos concorrentes no pleito de 2022.

“Ele politiza quando aceita ser homenageado por adversários do governo estando ainda no cargo de presidente do BC”, disparou Josué.

Ainda, de acordo com o presidente da Fiesp, Roberto Campos Neto politiza quando vai a um evento no exterior e sinaliza que vai aumentar a taxa de juro, relegando o “forward guidance” sem combinar com seus diretores ao ponto de assustar um deles com que estava ao seu lado.

Josué também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva politiza a questão quando faz críticas públicas ao banqueiro central. Mas diz entender a iniciativa de Lula criticar a política monetária já que não tem ao seu lado alguém como o ex-vice-presidente da República José Alencar, que assumia o papel de debater o juro no Brasil.

“Acho que falta um José Alencar do lado do presidente Lula”, disse Josué ao se referir ao seu pai.