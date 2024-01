Se apaixonar mexe com a mente; novo estudo mostra mudanças reais no cérebro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/01/2024 - 4:30 Para compartilhar:

Os cientistas descobriram por que você simplesmente não consegue parar de pensar na pessoa quando se apaixona. Um estudo publicado recentemente na revista Behavioral Sciences é o primeiro a compreender a ligação entre o sistema de ativação comportamental da mente e os sentimentos de amor romântico.

“Na verdade, sabemos muito pouco sobre a evolução do amor romântico”, disse o pesquisador principal Adam Bode em comunicado na terça-feira.

“Como resultado, cada descoberta que nos conta sobre a evolução do amor romântico é uma peça importante do quebra-cabeça que acaba de ser iniciado”, continuou ele.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália, da Universidade Nacional Australiana e da Universidade de Canberra analisaram respostas a questionários de 1.556 jovens adultos que se identificaram como “apaixonados”.

As perguntas da pesquisa exploraram as reações emocionais dos participantes ao seu parceiro, o seu comportamento em torno deles e o foco que colocaram no seu ente querido – com os pesquisadores descobrindo que os nossos cérebros reagem de forma diferente quando estamos apaixonados.

“Sabemos o papel que a ocitocina desempenha no amor romântico porque temos ondas dela circulando por todo o nosso sistema nervoso e corrente sanguínea quando interagimos com entes queridos”, explicou Phil Kavanagh, acadêmico da Universidade de Canberra.

Embora já se saiba há muito tempo que o amor romântico estimula a liberação do chamado “hormônio do amor”, responsável pela euforia que alguém sente ao se apaixonar, este novo estudo descobriu que estar apaixonado pode fazer com que parte do cérebro se mexa para que o seu amante se torna o centro do seu mundo.

“A forma como os entes queridos assumem uma importância especial… deve-se à combinação da oxitocina com a dopamina, uma substância química que o nosso cérebro liberta durante o amor romântico”, explicou Kavanagh.

“Essencialmente, o amor ativa caminhos no cérebro associados a sentimentos positivos”, acrescentou.

Agora que compreendem melhor a reação do cérebro ao estar apaixonado, os especialistas querem concentrar-se nas diferenças entre as abordagens do amor entre homens e mulheres.

“Pensa-se que o amor romântico surgiu há cerca de cinco milhões de anos, depois de nos separarmos dos nossos antepassados, os grandes símios”, disse Bode.

Ele observou que os antigos gregos “filosofavam muito sobre isso, reconhecendo-o tanto como uma experiência incrível quanto traumática”, e que “o poema mais antigo já recuperado era na verdade um poema de amor datado de cerca de 2.000 a.C.”.

No entanto, tal como a maioria das pessoas, os investigadores ainda têm muitas questões sobre a ciência do amor.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias