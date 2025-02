Se acha que vai voltar ao poder, pode tirar o cavalo da chuva, diz Lula sobre Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que irá derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro em todas as eleições que o ex-chefe do Executivo for candidato. Sem citar Bolsonaro nominalmente, Lula disse que se o ex-presidente acha que vai voltar à Presidência, “pode tirar o cavalo da chuva”.

“Se depender de mim, o negacionismo não voltará ao poder. Se depender de mim, a democracia vai derrotar o negacionismo. E se o cidadão que foi presidente, com as bravatas que ele fala, com as mentiras que ele conta, com as provocações que ele faz, quiser se candidatar, ele sabe que eu o derrotei quando eu era oposição e ele estava com a máquina na mão”, disse Lula em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira, 6.

“Se esse cidadão acha que vai voltar ao poder, pode tirar o cavalo da chuva. Quantas vezes ele for candidato, quantas vezes eu vou derrotá-lo”, complementou, na entrevista.

“Esperem o julgamento, se defendam, vai ter condenação ou não, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, se a Justiça entender que ele Bolsonaro pode concorrer, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez”, disse hoje.

Na quarta-feira, 5, em entrevista a rádios de Minas Gerais, Lula disse que, se a Justiça entender que Bolsonaro pode ser candidato em 2026, que assim seja, mas disse que, se ele, Lula, for candidato, Bolsonaro “vai perder outra vez”.